Несмотря на снегопад: минский аэропорт работает в штатном режиме

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Национальный аэропорт Минск не стал вводить ограничения на вылет и прилет, несмотря на погоду, сообщила Sputnik в четверг пресс-секретарь аэропорта Ромина Саматханова.

"На данный момент задержек рейсов нет. Работаем в штатном режиме", – сказала собеседница агентства.

Ограничения на вылет и прилет в Национальном аэропорту в настоящий момент не действуют. Судя по электронному табло, в 17:30 в Минске совершил посадку самолет из Белграда.

В четверг в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. С самого утра по всей стране беспрерывно идет снег, местами – мокрый снег. По юго-востоку страны также прогнозируется порывистый ветер.

В Минске из-за сильного снегопада наблюдаются автомобильные заторы , с перебоями работает общественный транспорт. Инспекторы ГАИ сообщают о ряде ДТП на дорогах столицы. Например, на улице Я. Купалы автомобиль Volkswagen ушел в неуправляемый занос во время перестроения в другую полосу. В результате он врезался в микроавтобус. Обошлось без пострадавших.

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