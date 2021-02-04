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Житель Браслава поймал 15-килограммовую щуку. Она не влазила в лунку, пришлось повозиться
04.02.2021 18:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Браслава Олег Адамцов словил на озере Снуды огромную щуку — она весит 14,8 килограмма,
Свой трофей Олег Адамцов поймал во время рыбалки жерлицей с флажком.
Рыболов рассказал, что ему пришлось повозиться со щукой около часа. Чтобы поднять такую огромную рыбу из воды и завести ее в лунку без порыва снасти, мужчине пришлось сходить на берег за пешней.
Говорят, это уже не первая щука-гигант, которую рыболовы в этом зимнем сезоне словили на жерлицу с флажком на озере Снуды.
Похоже, щука браславчанина Олега Адамцова пока что самая большая из тех, про которые мы писали этой зимой. Например, жители Кличева Александр Осипенко и Игорь Кардымон на Чигиринском водохранилище в последний день января вытащили из лунки щуку весом
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Чтобы поднять такую огромную рыбу из воды и завести ее в лунку без порыва снасти, мужчине пришлось сходить на берег за пешней.
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