Житель Браслава поймал 15-килограммовую щуку. Она не влазила в лунку, пришлось повозиться

Источник материала: Tut.by

Житель Браслава Олег Адамцов словил на озере Снуды огромную щуку — она весит 14,8 килограмма, пишет «Браслаўская звязда».





Свой трофей Олег Адамцов поймал во время рыбалки жерлицей с флажком.

Рыболов рассказал, что ему пришлось повозиться со щукой около часа. Чтобы поднять такую огромную рыбу из воды и завести ее в лунку без порыва снасти, мужчине пришлось сходить на берег за пешней.





Говорят, это уже не первая щука-гигант, которую рыболовы в этом зимнем сезоне словили на жерлицу с флажком на озере Снуды.

Похоже, щука браславчанина Олега Адамцова пока что самая большая из тех, про которые мы писали этой зимой. Например, жители Кличева Александр Осипенко и Игорь Кардымон на Чигиринском водохранилище в последний день января вытащили из лунки щуку весом почти 14 кг . На затоке Щары слонимский рыбак поймал щуку весом 13,2 кг .