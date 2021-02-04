Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зимние пейзажи на полотнах Миколы Зимнего Сегодня снег ньюсмейкер. Для одних это трудности на дорогах, дополнительная работа за снегоуборочной машиной, для других тема для вдохновения. И вот зимние...

Сегодня снег ньюсмейкер. Для одних это трудности на дорогах, дополнительная работа за снегоуборочной машиной, для других тема для вдохновения. И вот зимние пейзажи в акварели.Художник Микола Зимний из Молодечно имеет в этой технике свои отличительные, авторские черты. Он представитель знаменитой Витебской художественной школы, который считает, что метель можно нарисовать с помощью его личных приемов. На мастер-класс к художнику попала