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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотрудники ГАИ фиксируют всплеск ДТП В столице также сотрудники ГАИ фиксируют всплеск ДТП. Не все водители учитывают погодные условия и состояние дорожного покрытия. Так, на улице Янки Купалы в...

В столице также сотрудники ГАИ фиксируют всплеск ДТП. Не все водители учитывают погодные условия и состояние дорожного покрытия.Так, на улице Янки Купалы в результате заноса 40-летний водитель "фольксвагена" совершил наезд на микроавтобус этой же марки. Он не справился с управлением во время перестроения со второй полосы в третью. Пострадавших нет, однако транспортные средства получили механические повреждения.