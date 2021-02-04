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Сотрудники ГАИ фиксируют всплеск ДТП
04.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ столице также сотрудники ГАИ фиксируют всплеск ДТП. Не все водители учитывают погодные условия и состояние дорожного покрытия.
Так, на улице Янки Купалы в результате заноса 40-летний водитель "фольксвагена" совершил наезд на микроавтобус этой же марки. Он не справился с управлением во время перестроения со второй полосы в третью. Пострадавших нет, однако транспортные средства получили механические повреждения.
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В столице также сотрудники ГАИ фиксируют всплеск ДТП. Не все водители учитывают погодные условия и состояние дорожного покрытия. Так, на улице Янки Купалы в...
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