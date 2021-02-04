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Спецплан "Погода" действует в Минской области

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сложные дорожные условия в Минске из-за обильного снегопада Коммунальные службы в оперативном режиме очищают улицы, тротуары и дворы. На дороги выехала спецтехника, а это почти 700 машин, им в помощь около восьми сотен...

Коммунальные службы в оперативном режиме очищают улицы, тротуары и дворы. На дороги выехала спецтехника, а это почти 700 машин, им в помощь около восьми сотен уборщиков территорий. Параллельно городские магистрали обрабатывают противогололедной смесью. Скорость движения машин значительно снизилась, водителям следует соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать резких маневров. А еще не парковать авто вдоль дорог и возле пешеходных переходов и остановочных пунктов, чтобы не мешать дорожным службам.В связи со снегопадом Госавтоинспекцией Минской области введен спецплан "Погода". На самых оживленных трассах снегоуборочная техника работает в сопровождении ГАИ. Наиболее сложная ситуация на дорогах Минского, Логойского, Смолевичского, Столбцовского, Воложинского, Дзержинского и Копыльского районов. Видимость на трассах очень плохая. ГАИ также просит автомобилистов не обгонять снегоуборочную технику, а водителей грузового транспорту по возможности воздержаться от поездок или переждать снегопад на специальных площадках.