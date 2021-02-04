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Новые данные от Минздрава
04.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа сутки в Беларуси зарегистрирована 1 708 пациентов с COVID-19, выписана 1 959 пациентов.
Мексика закрыла приюты для мигрантов
Нередко беженцы ночуют на железнодорожных путях и попадают под колеса грузовых поездов.
Изредка приюты пытаются подкармливать мигрантов, но из-за пандемии и ограничений контакты с незваными путешественниками строго запрещены.
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За сутки в Беларуси зарегистрирована 1 708 пациентов с COVID-19, выписана 1 959 пациентов. Мексика закрыла приюты для мигрантов Сотни мигрантов из Центральной Америки,...
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