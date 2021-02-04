Источник материала: БT

Мексика закрыла приюты для мигрантов





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые данные от Минздрава За сутки в Беларуси зарегистрирована 1 708 пациентов с COVID-19, выписана 1 959 пациентов. Мексика закрыла приюты для мигрантов Сотни мигрантов из Центральной Америки,...

За сутки в Беларуси зарегистрирована 1 708 пациентов с COVID-19, выписана 1 959 пациентов.Сотни мигрантов из Центральной Америки, которые направляются к границе США, вынуждены спать на земле. Эти кадры из Мексики. Всплеск COVID-19 привел к закрытию приютов по всей стране.Нередко беженцы ночуют на железнодорожных путях и попадают под колеса грузовых поездов.Изредка приюты пытаются подкармливать мигрантов, но из-за пандемии и ограничений контакты с незваными путешественниками строго запрещены.