ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рекордные сугробы в Гродно

04.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Полуметровые сугробы в Гродно превзошли все рекорды метеонаблюдения за последние 50 лет. Снегопад не прекращается там до сих пор. ГАИ ввела план "Погода", автомобили инспекции сопровождают колонны коммунальной техники, все сотрудники ориентированы на оказание помощи водителям, оказавшимся в трудной ситуации. На помощь направлены военнослужащие внутренних войск. Усугубил обстановку и сильный ветер. От тяжести снега на центральном рынке рухнул один из павильонов. Людей в нем не было, никто не пострадал. Территорию ЧП огородили, идет расчистка от снега. 

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полуметровые сугробы в Гродно превзошли все рекорды метеонаблюдения за последние 50 лет. Снегопад не прекращается там до сих пор. ГАИ ввела план "Погода", автомобили...
 
Новости дня
Новости общества
 
Женщина нашла в вещах покойного мужа фальшивые доллары, принесла на обмен - и попала под «уголовку»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by