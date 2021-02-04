Директор концертного агентства получил три года: 10 августа ударил по машине ГАИ, чтобы она не въехала в людей

Источник материала: Tut.by

К трем годам колонии общего режима приговорил суд индивидуального предпринимателя, директора концертного агентства Horse&Vega Ивана Коневегу. Его обвинили сразу по трем статьям уголовного кодекса. С 17 декабря прошлого года Коневега находится под стражей, сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Фото с сайта spring96.org

Согласно материалам дела, ночью 10 августа, с 00.40 до 00.45, Коневега с группой граждан вышел на проезжую часть на перекрестке ул. Богдановича-Купалы-Сторожевская, что привело к нарушению работы транспорта. Своими действиями он препятствовал деятельности органов правопорядка, с его стороны исходила угроза применения насилия в отношении них. Также он нанес не менее двух ударов руками по задней арке и стеклу служебного автомобиля ГАИ. В это время Иван Коневега был трезв.

Предпринимателю было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ст. 364 УК (Насилие в отношении сотрудников милиции), ч. 1 ст. 218 УК (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Дело рассматривала судья Екатерина Мурашко.

Иван Коневега признал лишь, что участвовал в несанкционированной акции. На суде он пояснил, что действительно пытался остановить машину ГАИ, так как боялся, что она на большой скорости въедет в толпу людей, находившихся на дороге. Он два раза ударил рукой по машине сзади слева для привлечения внимания сотрудников ГАИ. На машине остались отпечатки его пальцев, по которым позже его и идентифицировали.

Иван Коневега погасил половину суммы нанесенного ущерба за ремонт автомобиля ГАИ (остальные 50% — другой обвиняемый). Он также извинился перед сотрудниками ГАИ и заявил, что раскаивается в своих действиях.

На суде дали показания два инспектора ГАИ, признанные по делу потерпевшими. Романовский и Раткевич заявили, что «толпа окружила их машину, люди бросали в них пластиковые бутылки с жидкостью, били ногами, руками и прочими частями тела по машине, нанесли много повреждений». По их словам, в тот момент им стало страшно за свою жизнь и они уехали. Никаких травм сотрудники ГАИ не получили.

Оба пострадавших заявили гражданские иски о компенсации морального ущерба — в размере 500 и 400 рублей. Романовский не смог толком пояснить, почему именно на такую сумму, сказал, что «за переживания о поврежденной машине и возможном развитии событий». Раткевич объяснил необходимость компенсации тем, что после инцидента у него началась бессонница. Деньги, как заявили сотрудники ГАИ, они хотят передать детскому дому.

В ходе прений сторон прокурор отметил, что обвинением не выявлено отягчающих обстоятельств. Но при этом он запросил для Ивана Коневеги 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

Адвокат отметил, что хлопок по машине не сопоставим с тремя годами лишения свободы. Там, где есть отпечатки рук Коневеги, нет повреждений на машине. Иван не блокировал дорог, не выходил на проезжую часть, чтобы помешать движению транспорта и не проявлял агрессии к сотрудникам милиции. Адвокат просил учесть многочисленные положительные характеристики обвиняемого, преклонный возраст его родителей и инвалидность отца.

В последнем слове Иван Коневега сказал, что в его действиях не было намерения и агрессии в отношении сотрудников. Он всегда появлялся на допросы и не скрывался от следствия.

Родные Коневеги в этот же день оплатили 900 рублей, которые запросили сотрудники ГАИ в качестве компенсации морального вреда. После этого пострадавшие отказались от исковых требований.

Четвертого февраля судья Екатерина Мурашко озвучила приговор: 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Столько, сколько просил присудить прокурор.