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Предварительное заседание Верховного суда по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка
04.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСуд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля. Дата определена на предварительном судебном заседании, которое прошло сегодня в суде Московского района Минска. Рассматривался вопрос о соблюдении условий досудебных соглашений о сотрудничестве, заключенных с шестью обвиняемыми. Напомним, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Однако его сегодня на слушании не было. Почему так произошло и что такое сделка со следствием – в следующем репортаже.
Утро четверга для шестерых обвиняемых по делу Белгазпромбанка началось с поездки в здание столичного суда Московского района. Заседание должно ответить на такие вопросы, как: добровольно ли фигуранты громкого дела заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, участвовали ли при этом их адвокаты. Другими словами, соблюдены ли все определенные законом процедуры. В зале собралась самая разная публика: от журналистов до бывших соратников Виктора Бабарико.
4 февраля на скамье подсудимых были шестеро обвиняемых: Бадей, Добролет, Кузьмич, Ильясюк, Шабан, Кобяк. Всего же в деле 8 фигурантов. Отсутствие, например, основного – Виктора Бабарико – продиктовано его нежеланием сотрудничать со следствием. Своей вины он не признал, ущерб не возместил, соответственно, и никаких досудебных сделок заключить не мог.
Если судить по видеозаписям, которые в свое время были обнародованы, бывший руководитель Белгазпромбанка отказывался комментировать даже показания своих заместителей, находясь с ними в этот момент в одной и той же комнате и в присутствии своего адвоката.
Размер инкриминируемой взятки - 30 млн 491 тыс. руб.Между тем уголовное дело заведено об очень крупных взятках. В долларовом эквиваленте получается около 15 млн. Виктор Бабарико как бывший управляющий банка (отметим отдельно, что владельцем Белгазпромбанка он никогда не был) вместе со своими заместителями обложили «данью» предпринимателей, чей бизнес жизненно зависел от выдаваемых кредитов. Преступно нажитые деньги тщательно скрывались (в отчетах их нет), а затем отмывались через серые схемы. Это утверждает следствие. Это же подтверждают и показания обвиняемых, которые пошли на сотрудничество и раскрыли механизмы откатов.
Схема проворачивалась годами. Учитывая набежавшую сумму, махинаторам грозят очень серьезные сроки. Сделка со следствием, если обвиняемый на нее идет, с одной стороны облегчает работу следствию. А с другой, для подсудимого это реальная возможность значительно снизить срок. Поэтому обычно ее и заключают по просьбе обвиняемого. Хотя на практике бывает по-разному. Важно понимать, что и следователь, и прокурор, не увидев в информации ничего ценного, могут отказать в сделке.
Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля
Сегодня на предварительном заседании установлено: все шестеро обвиняемых заключили сделку добровольно при участии их защитников. Прокурор подтвердил выполнение указанными обвиняемыми обязательств по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступления, а также по уплате дохода, добытого преступным путем.
Сегодня же назначена дата начала основных слушаний по этому громкому делу - 17 февраля. Суд будет идти в открытом режиме. Мера пресечения обвиняемым оставлена без изменений.
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Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля. Дата определена на предварительном судебном заседании, которое прошло сегодня в суде Московского...
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