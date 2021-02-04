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Как будет меняться наше здравоохранение в ближайшие 5 лет
04.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБлижайшие 5 лет в Беларуси пройдут под знаком повышения качества жизни и благополучия белорусов. В Программе социально-экономического развития, которую предстоит обсудить делегатам Всебелорусского народного собрания, особое внимание уделено системе здравоохранения, а именно здоровью населения, доступности медицинской помощи.
Для максимального охвата медицинскими услугами планируется создать 12 межрегиональных центров оказания специализированной медпомощи. В стране возведут 8 поликлиник и 11 областных клинических больниц.
Обеспеченность практикующими врачами увеличится с 46 до 49 на 10 тысяч человек населения. Экспорт медуслуг увеличится не менее чем в 1,5 раза.
А главным результатом этих мер станет повышение ожидаемой продолжительности жизни белорусов до 76 с половиной лет.
Подробнее о том, как будет меняться наше здравоохранение в ближайшие 5 лет, расскажет Екатерина Тихомирова.
Документооборот в 39-й поликлинике Минска сведен к минимуму. Здесь нет очередей за талонами и медицинскими картами, все в электронном виде. При первом посещении достаточно зарегистрироваться и получить личную пластиковую карту, далее работают цифровые технологии. В личном кабинете - результаты анализов, история болезней и пройденная диагностика.
Олеся Круглова, пациент клинической поликлиники № 39 г. Минска: "Я не стою в очереди, чтобы прийти к врачу. Можно заранее спланировать свой день и спланировать все походы. Главное, что нет очереди".
Цифровизация облегчила работу врачамЦифровизация, кстати, облегчила работу и врачам. Если раньше истории болезней находились в карточках пациентов, теперь все в планшете, который медики берут на вызов. Пилотный проект "Заботливая поликлиника" был опробован на столичной 39-ке, далее его будут развивать и на других поликлиниках. Кстати, свою эффективность проект показал в условиях COVID, когда пациентам с хроническими заболеваниями, чтобы получить рецепт на лекарства, не приходится ехать в поликлинику.
Вероника Сиротко, врач общей практики клинической поликлиники № 39 г. Минска: "У нас у каждого пациента есть электронная карта. Ему нужно выписать рецепт. Благодаря нашей электронной подписи и печати - врач выписывает и отсылает автоматически на электронную карту. Через пять минут пациент может пойти в аптеку и отоварить нужный ему рецепт. Если раньше пациент стоял в очереди, теперь это экономит время".
Врачи поликлиники посчитали, что пациент только в регистратуре экономит от 20 до 30 минут. Ускоряется и процесс работы с документами самих медиков, а время работы с больными напротив увеличивается.
Ольга Есманчик, главврач клинической поликлиники № 39 г. Минска: "Мы становимся доступнее для пациентов. К нам обратилось уже в динамике с аналогичным периодом прошлого года на 20 % больше населения. С другой стороны, внедрение всех этих элементов позволяет нам решить главную цель "Заботливой поликлиники" - оказание доступной медицинской помощи, качественной и своевременной, повышение культуры обслуживания пациентов и удовлетворенности как пациентов, так и медработников организацией своего рабочего места".
Продолжится и работа по строительству и реконструкции объектов первичной медицинской помощиВ ближайшие 5 лет в стране планируют открыть 8 новых поликлиник, 11 больниц и 12 межрегиональных центров. А пока продолжается дооснащение уже имеющихся медучреждений. На территории 5-й больницы Минска полным ходом идет строительство нового корпуса. Здесь на площади 2,5 тысячи квадратных метров будет приемное отделение - первичная диагностика и экстренная операционная помощь.
Новый корпус планируют сдать в эксплуатацию к концу года. Сейчас здесь во всю ведутся отделочные работы. Корпус оснастят самым современным оборудованием.
Михаил Назарчук, главврач клинической больницы № 5 г. Минска: "В этом приемном отделении у нас будут размещаться все диагностические службы: КТ, МРТ, операционный блок, реанимационный блок, ангеограф. Скорая помощь заезжает, привозит пациента и здесь на этом месте сразу (не надо никуда возить по корпусам) все будет организовано. Логистика очень хорошая. У нас пока ни одна больница такой логистики не имеет".
В грядущую пятилетку в Беларуси планируют полностью завершить модернизацию системы здравоохранения. Медицина должна стать доступнее, а качество услуг в регионах максимально приближено к столичному.
Медицина должна стать доступнее и качественнее в регионах
Светлана Одинцова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Это будет реализовываться через совершенствование работы амбулаторной службы, чтобы она была доступна для прохождения диспансеризации, внедрения скрининговых методов исследования. Второе важное направление - создание медицинских межрегиональных центров, которые позволят приблизить высокотехнологичные вмешательства к зоне проживания пациентов - это городские, районные уровни. Третье важное направление - цифровизация здравоохранения в целом".
Среди приоритетов на пятилетку также меры по укреплению репродуктивного здоровья, формирование культуры здорового образа жизни и здоровьесбережения для граждан. Главным результатом мер станет повышение продолжительности жизни белорусов до 76 с половиной лет.
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Ближайшие 5 лет в Беларуси пройдут под знаком повышения качества жизни и благополучия белорусов. В Программе социально-экономического развития, которую...
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