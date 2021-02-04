Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дифференцированный подход к каждому региону – принцип проекта Программы социально-экономического развития Ровно неделя остается до Всебелорусского народного собрания. Дифференцированный подход к каждому региону - такой принцип заложен в проект Программы...

Ровно неделя остается до Всебелорусского народного собрания.Дифференцированный подход к каждому региону - такой принцип заложен в проект Программы социально-экономического развития на ближайшие 5 лет. Сокращение разрыва в качестве жизни между регионами, обеспечение экологической безопасности, продвижение усадебного образа жизни, комфортная инфраструктура - эти и другие вопросы обсудили сегодня за круглым столом в НИИ Минэкономики. Особое внимание созданию в городах-спутниках индустриальных площадок и появление там предприятий с новой продукцией.