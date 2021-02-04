ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дифференцированный подход к каждому региону – принцип проекта Программы социально-экономического развития

04.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ровно неделя остается до Всебелорусского народного собрания.

Дифференцированный подход к каждому региону - такой принцип заложен в проект Программы социально-экономического развития на ближайшие 5 лет. Сокращение разрыва в качестве жизни между регионами, обеспечение экологической безопасности, продвижение усадебного образа жизни, комфортная инфраструктура - эти и другие вопросы обсудили сегодня за круглым столом в НИИ Минэкономики. Особое внимание созданию в городах-спутниках индустриальных площадок и появление там предприятий с новой продукцией. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ровно неделя остается до Всебелорусского народного собрания. Дифференцированный подход к каждому региону - такой принцип заложен в проект Программы...
 
Новости дня
Новости общества
 
Директор концертного агентства получил три года: 10 августа ударил по машине ГАИ, чтобы она не въехала в людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by