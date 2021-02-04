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Дифференцированный подход к каждому региону – принцип проекта Программы социально-экономического развития
04.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРовно неделя остается до Всебелорусского народного собрания.
Дифференцированный подход к каждому региону - такой принцип заложен в проект Программы социально-экономического развития на ближайшие 5 лет. Сокращение разрыва в качестве жизни между регионами, обеспечение экологической безопасности, продвижение усадебного образа жизни, комфортная инфраструктура - эти и другие вопросы обсудили сегодня за круглым столом в НИИ Минэкономики. Особое внимание созданию в городах-спутниках индустриальных площадок и появление там предприятий с новой продукцией.
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Дифференцированный подход к каждому региону – принцип проекта Программы социально-экономического развития
Ровно неделя остается до Всебелорусского народного собрания. Дифференцированный подход к каждому региону - такой принцип заложен в проект Программы...
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