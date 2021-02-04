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Следственный комитет возбудил уголовное в отношении директора ГУМа
04.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак сообщили в ведомстве, Александр Крепак был задержан по подозрению в коррупции.
Владимир Шишко, начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК Беларуси: "Вечером 2 февраля должностное лицо было задержано сотрудниками ГУБОПиК МВД при получении взятки в размере 2525 рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. По имеющимся в распоряжении следствия данным, противоправная деятельность носила системный характер. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по результатам расследования".
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Как сообщили в ведомстве, Александр Крепак был задержан по подозрению в коррупции. Владимир Шишко, начальник главного управления по расследованию...
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