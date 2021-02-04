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В. Токарь о проблемах в энергетической отрасли Украины
04.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНочь без электричества и воды провел украинский город Энергодар. При этом наша страна не раз выручала соседей, в прошлый раз – в январе, когда ударили сильные морозы. Генеральный директор "Укрэнергоатома" Валерий Токарь поделился своим мнением о проблемах в энергетической сфере Украины.
Валерий Токарь, гендиректор компании "Укрэнергоатом": "Они отключились из-за того, что было замыкание на подстанции "Луч". Вчера с 8 до 10 мы пользовались белорусской электроэнергией в пиковые режимы. У нас есть проблема с критическим объемом угля на ТЭС. На сегодняшний день мы подписали 30 декабря 2020 года с Белэнерго договор на пользование, так как в Беларуси появилась свободная электроэнергия, вы подключили Белорусскую АЭС. В 4 раза тепловая энергия дороже атомной, но мы атомную отключали. Из-за этого у нас есть дисбаланс. Из-за того, что мы не принимаем закон о балансировке рынка энергии, мы загружаем работой наших олигархов, а не госсектор, который должен работать на благо Украины".
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Ночь без электричества и воды провел украинский город Энергодар. При этом наша страна не раз выручала соседей, в прошлый раз – в январе, когда ударили сильные...
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