ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В. Токарь о проблемах в энергетической отрасли Украины

04.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ночь без электричества и воды провел украинский город Энергодар. При этом наша страна не раз выручала соседей, в прошлый раз – в январе, когда ударили сильные морозы. Генеральный директор "Укрэнергоатома" Валерий Токарь  поделился своим мнением о  проблемах в энергетической сфере Украины.

Валерий Токарь, гендиректор компании "Укрэнергоатом": "Они отключились из-за того, что было замыкание на подстанции "Луч". Вчера с 8 до 10 мы пользовались белорусской электроэнергией в пиковые режимы. У нас есть проблема с критическим объемом угля на ТЭС. На сегодняшний день мы подписали 30 декабря 2020 года с Белэнерго договор на пользование, так как в Беларуси появилась свободная электроэнергия, вы подключили Белорусскую АЭС. В 4 раза тепловая энергия дороже атомной, но мы атомную отключали. Из-за этого у нас есть дисбаланс. Из-за того, что мы не принимаем закон о балансировке рынка энергии, мы загружаем работой наших олигархов, а не госсектор, который должен работать на благо Украины". 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночь без электричества и воды провел украинский город Энергодар. При этом наша страна не раз выручала соседей, в прошлый раз – в январе, когда ударили сильные...
 
Новости дня
Новости общества
 
Житель Браслава поймал 15-килограммовую щуку. Она не влазила в лунку, пришлось повозиться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by