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Наши делегаты. Александр Петровский
05.02.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС чем приедут делегаты на Всебелорусское народное собрание? Какие поднимут вопросы? И какие решения предложат? Александр Петровский, учитель труда Бешенковичской средней школы № 2, коротко о главном (видео).
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С чем приедут делегаты на Всебелорусское народное собрание? Какие поднимут вопросы? И какие решения предложат? Александр Петровский, учитель труда Бешенковичской...
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