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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко назван самым популярным иностранным лидером в Украине Украину все глубже заметает политический кризис. Жители больше доверяют зарубежным лидерам, чем своему. И самый популярный президент у украинцев - Александр...

Украину все глубже заметает политический кризис. Жители больше доверяют зарубежным лидерам, чем своему. И самый популярный президент у украинцев - Александр Лукашенко. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса Киевского международного института социологии. Результаты публикуют не только украинские, но и российские издания. 36 % украинцев доверяют белорусскому президенту. В рейтинге их симпатий Лукашенко на десятой позиций обошел даже любимых Киевом американца Байдена и француза Макрона. Владимиру Путину по известным причинам не доверяют почти 80 % опрошенных украинцев. Впрочем, у самого действующего лидера Украины Владимира Зеленского позиции не лучше. Если бы выбирали сегодня, Зеленскому достался бы максимум 21 % голосов, а ближайшие соперники отставали бы от него максимум пунктов на 5. А за его отставку уверенно высказывается половина граждан. Сегодня партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского.