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А. Лукашенко назван самым популярным иностранным лидером в Украине

05.02.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Украину все глубже заметает политический кризис. Жители больше доверяют зарубежным лидерам, чем своему. И самый популярный президент у украинцев - Александр Лукашенко. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса Киевского международного института социологии. Результаты публикуют не только украинские, но и российские издания. 36 % украинцев доверяют белорусскому президенту. В рейтинге их симпатий Лукашенко на десятой позиций обошел даже любимых Киевом американца Байдена и француза Макрона. Владимиру Путину по известным причинам не доверяют почти 80 % опрошенных украинцев. Впрочем, у самого действующего лидера Украины Владимира Зеленского позиции не лучше. Если бы выбирали сегодня, Зеленскому достался бы максимум 21 % голосов, а ближайшие соперники отставали бы от него максимум пунктов на 5. А за его отставку уверенно высказывается половина граждан. Сегодня партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского.

Руслан Бортник, политический аналитик (Украина): "Для многих украинцев, как показывает социология, как минимум 2/3,  Александр Лукашенко является таким символом стабильности и порядка. И поэтому президент Беларуси сохраняет действительно большую поддержку в Украине. Он заметно лучше президента США, Франции или России. Рейтинг Зеленского, понятно, падает из-за тарифной проблематики, из-за невыполнения предвыборных обещаний по борьбе с коррупцией, по установлению мира, из-за такого социально-политического провала, из-за хаоса в государственном управлении, неспособности навести порядок в Украине сегодня".

Юрий Подоляка, политический обозреватель (Украина): "Украинцы, которые едут в Беларусь и смотрят, как живут люди, сравнивают с тем, как они живут, зная, кто такой Лукашенко, откуда он пришел, каким образом он сумел удержать ситуацию, они, конечно, говорят: "Нам бы такого". Отсюда результат - он с большим отрывом оторвался от  второго и третьего места Байдена. Это не потому, что его знают, я могу прокомментировать, это традиционный электорат, они традиционно настроены на любого американского политика, которого там не поставь. Лукашенко оторвался от всех с большим запасом, более того, Лукашенко уже не первый раз  является  топ-политиком иностранных государств - иностранным топ-политиком. Образ Лукашенко и то, что он делает, настолько понятен, притягателен и близок, что, естественно, для трети украинцев он действительно самый лучший политик". 

 
 
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Украину все глубже заметает политический кризис. Жители больше доверяют зарубежным лидерам, чем своему. И самый популярный президент у украинцев - Александр...
 
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