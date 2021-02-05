Под петицией против признания БЧБ-флага экстремистским в тысячу раз больше подписей, чем под заявлением об этом

Источник материала: Tut.by

Под петицией против признания БЧБ-флага экстремистским подписались более 100 600 человек. И это не предел — до конца сбора подписей еще почти 7 часов.





Петиция, напомним, появилась 29 января. Создатель петиции — Координационный совет — отметил, что «запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей».

Появление петиции стало ответом на заявление Генпрокуратур ы, что она «по просьбе неравнодушных белорусов» готовит пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики.

Под коллективным заявлением, которое просит признать БЧБ-символику экстремистской и, соответственно, запрещенной, подписалось чуть более 100 человек, рассказал TUT.BY один из инициаторов обращения Петр Шапко.