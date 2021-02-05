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Под петицией против признания БЧБ-флага экстремистским в тысячу раз больше подписей, чем под заявлением об этом
05.02.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Под
Петиция, напомним, появилась 29 января. Создатель петиции — Координационный совет — отметил, что «запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей».
Появление петиции стало ответом на
Под коллективным заявлением, которое просит признать БЧБ-символику экстремистской и, соответственно, запрещенной, подписалось чуть более 100 человек, рассказал TUT.BY один из инициаторов обращения Петр Шапко.
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Под петицией против признания БЧБ-флага экстремистским в тысячу раз больше подписей, чем под заявлением об этом
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