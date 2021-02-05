Мороз, немного солнца и без осадков. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В эти выходные в Гродно будет немного солнечно и без осадков, но морозно, сообщает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Сегодня, 5 февраля, днем небольшая облачности и без осадков. Утром до -15°С, днем теплее: −2…6°С.

В субботу — облачно с прояснениями. Днем будет −9…11°С. Вечером температура воздуха опустится до -18°С.

В воскресенье утром будет до -22°С, днем: −11…13°С, небольшая облачность и без осадков.

В понедельник днем ожидается −8…10°С, а утром до -18°С. Утром и днем — переменная облачность, ненадолго выглянет солнце, но будет ветрено. Вечером возможны снег и усиление ветра

Хороших выходных, друзья!

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