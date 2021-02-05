﻿ 20-градусный мороз и солнце. Погода в Могилеве в выходные. 21.by
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20-градусный мороз и солнце. Погода в Могилеве в выходные

05.02.2021 08:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выдыхаем, друзья: до следующего снегопада — почти неделя. То есть вероятность того, что коммунальники могут до среды успеть очистить город от вчерашнего снежного безумия, достаточно высока. А в выходные в Могилев придут 20-градусные морозы — но с солнцем, прогнозирует pogoda.by. Так что зима продолжается.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 5 февраля, будет облачно, днем — −8…−10 °С. Ночью будет холоднее — до -18°С.

В субботу станет заметно морознее — до -21 °С. Правда, днем будет «всего» −13…−15°С и весь день — солнечно.

В воскресенье, 7 февраля, так же солнечно и так же холодно: −12…−22 °С.

В понедельник мороз будет практически таким же сильным. Ночью и утром — −18…−20°С, днем — −10…−12 °С.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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