20-градусный мороз и солнце. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Выдыхаем, друзья: до следующего снегопада — почти неделя. То есть вероятность того, что коммунальники могут до среды успеть очистить город от вчерашнего снежного безумия, достаточно высока. А в выходные в Могилев придут 20-градусные морозы — но с солнцем, прогнозирует pogoda.by . Так что зима продолжается.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 5 февраля, будет облачно, днем — −8…−10 °С. Ночью будет холоднее — до -18°С.

В субботу станет заметно морознее — до -21 °С. Правда, днем будет «всего» −13…−15°С и весь день — солнечно.

В воскресенье, 7 февраля, так же солнечно и так же холодно: −12…−22 °С.

В понедельник мороз будет практически таким же сильным. Ночью и утром — −18…−20°С, днем — −10…−12 °С.

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