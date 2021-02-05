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Сильный мороз и солнце. Какой будет погода в Витебске в выходные
05.02.2021 08:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выходные порадуют самой настоящей зимней погодой — со снежком и морозом. А в воскресенье еще и солнышко выглянет! Таков предварительный прогноз
В субботу ночью в Витебске до -19 °C, днем — до -14 °C. Облачно, без осадков.
В воскресенье утром — мороз до -21 °C, но днем он спадет до -13 °C. День обещает быть солнечным.
Хороших выходных, друзья!
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Выходные порадуют самой настоящей зимней погодой - со снежком и морозом.
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