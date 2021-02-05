Сильный мороз и солнце. Какой будет погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Выходные порадуют самой настоящей зимней погодой — со снежком и морозом. А в воскресенье еще и солнышко выглянет! Таков предварительный прогноз pogoda.by .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу ночью в Витебске до -19 °C, днем — до -14 °C. Облачно, без осадков.

В воскресенье утром — мороз до -21 °C, но днем он спадет до -13 °C. День обещает быть солнечным.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .