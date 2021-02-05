На прививку от COVID-19 в Бресте за несколько дней записалось более 10 тысяч горожан

Источник материала: Tut.by

Вакцинация антиковидной вакциной «Спутник V» в Бресте началась 20 января. В первую очередь прививают медицинских работников, пишет «Вечерний Брест» .



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Вакцинация «Спутником V» проходит практически во всех поликлиниках для взрослого населения областного центра.

Всего на 3 февраля вакцинированы первым компонентом «Спутника» 2457 медиков. Если учесть, что Брестчина с первой партией получила 3460 доз, становится понятным, что вакцина вот-вот будет использована и регион станет нуждаться в новых поставках. Сегодня продолжают прививаться исключительно медицинские работники, оказывающие помощь больным с COVID-19. Укол «Спутником V» остается добровольным для всех групп населения. Не все медики, подлежащие вакцинации, изъявили желание ее пройти.

По информации брестских поликлиник, сбор списков желающих привиться горожан идет активно.

Буквально за несколько дней поликлиники собрали информацию о 10 тысячах добровольцев, готовых привиться против COVID-19 сразу после окончания вакцинации медиков, педагогов, социальных работников и сотрудников сферы обслуживания.