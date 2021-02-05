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Снег, метель и мороз. В Брест на выходных возвращается настоящая зима
05.02.2021 08:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Брест вернутся снег и морозы, предупреждает
В субботу будет облачно и без осадков. Ночью ожидаются морозы до -18°С. Днем «потеплеет» до -8°С.
В воскресенье утром будет небольшая облачность. Днем столбик термометра опустится до -10°С. К вечеру похолодает, ожидается метель и ветер — порывы будут достигать 13 м/с.
Хороших выходных, друзья!
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Ночью ожидаются морозы до -18°С.
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