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Старые фото Могилева из альбомов горожан. Знаковые здания и уютная ледяная горочка
05.02.2021 08:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы ждали — и вот новая порция Могилева из ваших семейных альбомов!">старых фото Могилева. Их TUT.BY прислал Сергей Новиков, который запечатлел, как в Могилеве в 1988 году праздновали 1000-летие крещения Руси и прославление святителя Георгия, и
Первое фото сделано примерно в 1987 году. Это — строительство спорткомплекса «Олимпиец», и тогда оно было приостановлено.
А так выглядел Могилевский драматический театр ориентировочно в 1985 году — до реконструкции.
Примерно в это же время, в 1985 году, был сделан этот снимок — вид на мост на проспекте Пушкинском. Сергей Новиков обращает внимание на то, что тогда мост был трехполосным, а по берегам Днепра в районе него густо росли деревья и кусты.
И вот бонус: смотрите, как строилась ратуша в 2007—2008 годах.
«Эти три цветных кадра я снял на слайдовую пленку Orwochrom и сам обработал. Достаточно трудоемкий процесс!», — говорит о снимках автор.
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