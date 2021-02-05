Старые фото Могилева из альбомов горожан. Знаковые здания и уютная ледяная горочка

Источник материала: Tut.by

Вы ждали — и вот новая порция Могилева из ваших семейных альбомов!">старых фото Могилева. Их TUT.BY прислал Сергей Новиков, который запечатлел, как в Могилеве в 1988 году праздновали 1000-летие крещения Руси и прославление святителя Георгия, и показал эти снимки нам . А теперь давайте смотреть фото знаковых объектов Могилева (и небольшой бонус).





Первое фото сделано примерно в 1987 году. Это — строительство спорткомплекса «Олимпиец», и тогда оно было приостановлено.





А так выглядел Могилевский драматический театр ориентировочно в 1985 году — до реконструкции.





Примерно в это же время, в 1985 году, был сделан этот снимок — вид на мост на проспекте Пушкинском. Сергей Новиков обращает внимание на то, что тогда мост был трехполосным, а по берегам Днепра в районе него густо росли деревья и кусты.



Эту ледяную горку в березовой роще узнают жители улицы 30 лет Победы, переулка Гоголя и ближайших к ним улиц, говорит Сергей Новиков. Снимок сделан в 1993 году, а сейчас она выглядит по-другому.

И вот бонус: смотрите, как строилась ратуша в 2007—2008 годах.

«Эти три цветных кадра я снял на слайдовую пленку Orwochrom и сам обработал. Достаточно трудоемкий процесс!», — говорит о снимках автор.













Присылайте нам, пожалуйста, не опубликованные ранее нигде фото старого Могилева — в советские годы и в 1990-е — из своих семейных альбомов. Нам интересно, как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Фото ждем на anvas4989@gmail.com или в телеграм @anjelikazaitseva.