Ананич может возглавить комиссию по выявлению признаков экстремизма

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Экс-министр информации, депутат Палаты представителей Лилия Ананич может возглавить республиканскую экспертную комиссию по оценке информационной продукции на предмет наличия в ней признаков проявления экстремизма, такая информация опубликована на национальном правовом интернет-портале.

Постановление Советов министров №70 принято 3 февраля, но опубликовано только в пятницу. Всего в списке находится 20 человек. Правда, согласно постановлению, Ананич может отказаться от должности, так как есть приписка с "ее согласия".

Ананич была освобождена от должности министра информации в 2017-м. Последние два года после ухода с поста главы ведомства она руководила Союзом издателей и распространителей печатной продукции, однако при регистрации инициативной группы в депутаты было указано новое место работы – зампредседателя Белорусского союза женщин. С 2019 она - депутат Палаты представителей.

Заместителем Ананич станет Игорь Бузовский, который работает сейчас на должности замминистра информации. Секретарем комиссии - Елена Оношко (консультант управления издательской и полиграфической деятельности Мининформа).

Республиканская экспертная комиссия по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма появилась в 2014-м при Мининформе. Она вправе проводить экспертизу информационной продукции, обнаруженной на территории Минска. Существуют также областные экспертные комиссии, работу которых курирует республиканская комиссия.

Напомним, что по обвинению в размещении видеороликов, признанных экстремистскими, в сентябре прошлого года был задержан и блогер Павел Спирин. Суд над ним начался в январе, блогеру в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса грозит до пяти лет лишения свободы .

Также в октябре в Беларуси был признан экстремистским один из Telegram-каналов, а также его логотип.

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