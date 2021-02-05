ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ананич может возглавить комиссию по выявлению признаков экстремизма

05.02.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Экс-министр информации, депутат Палаты представителей Лилия Ананич может возглавить республиканскую экспертную комиссию по оценке информационной продукции на предмет наличия в ней признаков проявления экстремизма, такая информация опубликована на национальном правовом интернет-портале.

© Sputnik
Стало известно, когда начнут лишать белорусского гражданства за экстремизм

Постановление Советов министров №70 принято 3 февраля, но опубликовано только в пятницу. Всего в списке находится 20 человек. Правда, согласно постановлению, Ананич может отказаться от должности, так как есть приписка с "ее согласия".

Ананич была освобождена от должности министра информации в 2017-м. Последние два года после ухода с поста главы ведомства она руководила Союзом издателей и распространителей печатной продукции, однако при регистрации инициативной группы в депутаты было указано новое место работы – зампредседателя Белорусского союза женщин. С 2019 она - депутат Палаты представителей.

Заместителем Ананич станет Игорь Бузовский, который работает сейчас на должности замминистра информации. Секретарем комиссии - Елена Оношко (консультант управления издательской и полиграфической деятельности Мининформа).

Республиканская экспертная комиссия по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма появилась в 2014-м при Мининформе. Она вправе проводить экспертизу информационной продукции, обнаруженной на территории Минска. Существуют также областные экспертные комиссии, работу которых курирует республиканская комиссия.

Напомним, что по обвинению в размещении видеороликов, признанных экстремистскими, в сентябре прошлого года был задержан и блогер Павел Спирин. Суд над ним начался в январе, блогеру в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса грозит до пяти лет лишения свободы.

Также в октябре в Беларуси был признан экстремистским один из Telegram-каналов, а также его логотип.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспертная комиссия по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма работает в Беларуси с 2014 года.
 
Новости дня
Новости общества
 
20-градусный мороз и солнце. Погода в Могилеве в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by