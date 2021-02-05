Обнародован «скромный» список подарков для делегатов VI ВНС

Вчера, 4 декабря, стало известно, какие подарки получат делегаты Всебелорусского народного собрания. Официальный телеграм-канал ВНС пишет , что арсенал будет «скромный».

В этом году делегатам вручат не такие шикарные подарки как, например, в 2016 году, когда каждый получил по планшету Samsung Galaxy Tab A 7.0, стоимость которого на тот момент составляла порядка 400 рублей.

В 2021 году «все скромно, без лишней показухи. Скромность, она, как известно, украшает», - сообщает телеграм-канал ВНС.

Изучим подарки подробнее, в них войдет:

портфель с государственным флагом, в котором и будут лежать все остальные подарки,

органайзер (пишут, что он разработан специально для ВНС),

сувенирный блокнот,

2 металлические ручки в коробочках,

брошюра с основными положениями проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 г. («Подглядывать, если потребуется», - добавляет пресс-служба ВНС),

комплект медицинских масок и средство для дезинфекции.

Официальный телеграм-канал Всебелорусского народного собрания опубликовал фото подарков.



Напомним, Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдет 11-12 февраля в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор такие собрания проходят каждые пять лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.