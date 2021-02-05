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Обнародован «скромный» список подарков для делегатов VI ВНС
05.02.2021 09:35 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Вчера, 4 декабря, стало известно, какие подарки получат делегаты Всебелорусского народного собрания. Официальный телеграм-канал ВНС
В этом году делегатам вручат не такие шикарные подарки как, например, в 2016 году, когда каждый получил по планшету Samsung Galaxy Tab A 7.0, стоимость которого на тот момент составляла порядка 400 рублей.
В 2021 году «все скромно, без лишней показухи. Скромность, она, как известно, украшает», - сообщает телеграм-канал ВНС.
Изучим подарки подробнее, в них войдет:
Официальный телеграм-канал Всебелорусского народного собрания опубликовал фото подарков.
В этом году на собрание в качестве гостей (без права голоса)
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Вчера, 4 декабря, стало известно, какие подарки получат делегаты Всебелорусского народного собрания. Официальный телеграм-канал ВНС пишет, что арсенал будет...
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