Минские власти объявили день уборки снега

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Минчан призывают массово взяться и в сжатые сроки убрать сугробы с улиц и дворов. Об этом сегодня на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территории города заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает БелТА.

"Субъекты хозяйствования должны поработать на своих закрепленных территориях. Но и автовладельцев призываю взять в руки лопаты и расчистить парковочные места во дворах. Сегодня день наведения порядка в Минске", - сказал замглавы столичной мэрии.

Городские власти поручили главным санитарным врачам обратить особое внимание на въездные артерии столицы.

Тем временем синоптики прогнозируют, что осадки, хоть и меньшей интенсивности, ожидаются и сегодня. Такие погодные условия сформировались на Балтике и оказывают влияние на Беларусь. В выходные температура воздуха опуститься до -20 градусов.