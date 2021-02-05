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Минские власти объявили день уборки снега

05.02.2021 09:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Минчан призывают массово взяться и в сжатые сроки убрать сугробы с улиц и дворов. Об этом сегодня на заседании  рабочей группы по благоустройству и содержанию территории города заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает БелТА.

"Субъекты хозяйствования должны поработать на своих закрепленных территориях. Но и автовладельцев призываю взять в руки лопаты и расчистить парковочные места во дворах. Сегодня день наведения порядка в Минске", - сказал замглавы столичной мэрии.

Городские власти поручили главным санитарным врачам обратить особое внимание на въездные артерии столицы.

Тем временем синоптики прогнозируют, что осадки, хоть и меньшей интенсивности, ожидаются и сегодня. Такие погодные условия сформировались на Балтике и оказывают влияние на Беларусь. В выходные температура воздуха опуститься до -20 градусов.

 
Теги: Минск
 
 
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Мингорисполком призывает 5 февраля навести порядок и выйти всех жителей белорусской столицы на расчистку города после обильного снегопада
 
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