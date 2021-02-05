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«В колонии за неверное слово могут разбить голову». Бывший заключенный - о зоне, зэках и свободе

05.02.2021 09:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Алексей был обычным студентом со своими планами, увлечениями и друзьями. Однако в 19 лет его жизнь кардинально изменилась. Совершив глупую ошибку, он попал в колонию на 3 долгих года. Новые порядки и правила этого места заставили молодого парня взглянуть по-новому на свою жизнь, ценности и идеалы. Это новый выпуск проекта «После», в котором мы рассказываем истории людей, чью жизнь какое-то событие разделило на две большие части — до и после.

Благодарим за помощь в организации съемок пространство MAF.

 
 
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«Думал, что еду в отделение как свидетель, а в итоге сел на 3 года».
 
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