До лунки тянул полчаса. В Рогачевском районе мужчина поймал щуку весом почти 24 кг

Источник материала: Tut.by

Житель Рогачева Руслан Щербаков на Днепре вытащил щуку длиной 1,15 метра и весом 23,8 килограмма. О своей удаче он рассказал журналистам газеты «Свабоднае слова».





Руслан рыбачит столько, сколько себя помнит, но такая удача ему улыбнулась впервые.

В этот день мужчина обосновался возле санатория «Приднепровский». Ловил на жерлицу, на живца. Выловил пять щук, но одна из них, говорит, далась ох, как непросто.

— Думал, что не смогу вытащить, хорошо, что зацепил подхватом (крючком). Намочил, порезал все руки, их пришлось засунуть в лунку по плечи, периодически менять, лежа на боку. Понадобилось, наверное, полчаса, пока голова показалась в лунке, — вспоминает рыбак.

Супруга Руслана Оксана (кстати, тоже любитель рыбалки, но летней) рассказала, что, когда муж принес улов домой, младший сын даже испугался. «Щука так сильно била хвостом, что мы долго даже не подходили к ней. Она почти всю ванну заняла!»

До этого рекорда у Щербакова был другой — два года назад он вытащил щуку весом 17,5 кг.