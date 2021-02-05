Февраль не сдается. Посмотрите, какая отличная погода ждет гомельчан в эти выходные

Источник материала: Tut.by

Февраль ведет себя так, как ему и положено: то припорошит снежком, то добавит мороза. В эти выходные, по данным pogoda.by, гомельчан ждет настоящая красивая зима.



Фото: Алексей Смык, TUT.BY

Иногда кажется (как вчера, например), что февраль сдулся — и на носу весна. Но не тут- то было!

В субботу к нам вернется зимнее настроение: будет безветренно, -11°C, осадков не ожидается.

В воскресенье утром -18°C, днем до -13°C и ясно.

Так что — все на горку и нескучных выходных!

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