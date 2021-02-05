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Вынесли приговор парню, который бросил цветок с клумбы в ОМОН: 4 года колонии усиленного режима

05.02.2021 10:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Ленинского района вынесли приговор 29-летнему Александру Нурдинову — участнику протестов 9 и 10 августа. Он выходил на проезжую часть, «срывал растительность с цветочных клумб и бросал ее в сотрудников органов внутренних дел». Прокурор запрашивал для него четыре года колонии.


Судья Татьяна Шотик постановила признать Нурдинова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии усиленного режима.

Иск «Минсктранса» решили передать на рассмотрение в гражданском суде

Прокурор Святослав Великий запрашивал для Нурдинова 4 года колонии усиленного режима.

Напомним, Александра Нурдинова обвиняли в том, что 9 августа 2020 года он вместе с другими неизвестными блокировал дорогу, выйдя на проезжую часть проспекта Победителей в Минске. Из-за этого работа городского пассажирского транспорта была нарушена. Тогда же Нурдинов «сорвал растительность с цветочных клумб и бросил ее в сотрудников органов внутренних дел», когда увидел действия силовиков.

Молодого человека обвиняют также в участии в массовых беспорядках 10 августа на перекрестке улиц Сурганова, Куйбышева и Леонида Беды в Минске. Тогда, согласно обвинению, он бросал в сторону сотрудников милиции предметы и возводил баррикады на проезжей части из мусорных контейнеров и клумб, тем самым создал препятствие для сотрудников органов внутренних дел и оказал сопротивление представителям власти.

Строительство баррикад на суде доказано не было, молодой человек свою причастностью к этому отрицал. В том, что бросал предметы, тоже не согласен — объяснил, что он замахнулся, притворившись, будто что-то кидает, по его словам, в руках у него ничего не было. «Группы лиц» также не было — у Нурдинова ни с кем не было сговора.

Минчанину вменяли две статьи — по ч. 1 ст. 342 (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта) и ч. 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В суде прокурор перечислил десятки маршрутов, которые вынужденно остановили 9 и 10 августа на проспекте Победителей и на улице Сурганова. Приобщили к делу иск прокуратуры о взыскании имущественного ущерба в адрес «Минсктранса» за блокировку работы общественного транспорта. Сумма ущерба — 27 тысяч 958 рублей 50 копеек.

Нурдинов раньше не был судим. Свою вину он не признал.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске судили 29-летнего Александра Нурдинова, который участвовал в протестах 9 и 10 августа.
 
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