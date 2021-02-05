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В Борисове парень украл в кафе чужой букет из 101 розы. Нашли его по «дорожке» из лепестков
05.02.2021 10:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Борисове у 25-летнего парня в кафе украли букет из 101 розы. Он вызвал
В тот день молодой человек отмечал в кафе юбилей родственника. Там же задумал сделать предложение руки и сердца своей девушке — и подарил ей букет из 101 розы. После этого букет оставили на выходе из кафе, чтоб не мешал. И только ближе к полуночи, когда веселье закончилось, гости заметили, что цветы исчезли.
Милиции понадобилось пару часов, чтобы выяснить, что произошло и кто причастен к хищению. Оказалось, букет прихватил 35-летний посетитель бильярдной, находящейся в соседнем помещении. Путь к дому фигуранта вычислили по опавшим лепесткам роз.
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