В Борисове парень украл в кафе чужой букет из 101 розы. Нашли его по «дорожке» из лепестков

Источник материала: Tut.by

В Борисове у 25-летнего парня в кафе украли букет из 101 розы. Он вызвал милицию . Кстати, вора нашли по следам из опавших лепестков роз.





В тот день молодой человек отмечал в кафе юбилей родственника. Там же задумал сделать предложение руки и сердца своей девушке — и подарил ей букет из 101 розы. После этого букет оставили на выходе из кафе, чтоб не мешал. И только ближе к полуночи, когда веселье закончилось, гости заметили, что цветы исчезли.

Милиции понадобилось пару часов, чтобы выяснить, что произошло и кто причастен к хищению. Оказалось, букет прихватил 35-летний посетитель бильярдной, находящейся в соседнем помещении. Путь к дому фигуранта вычислили по опавшим лепесткам роз.

Возбуждено уголовное дело.