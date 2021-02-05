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Олег Ермолович, гость проекта "Скажинемолчи"

05.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вера и возрождение духовных ценностей могут стать  объединяющей силой для общества. Таким мнением в эфире телеканала "Беларусь 1" поделился мастер ювелирного дела Олег Ермолович. Художник известен тем, что занят воссозданием православных святынь Беларуси. Одна из самых громких работ мастера - копия Туровского креста, за которую  в составе команды авторов Ермолович был  удостоен премии "За духовное возрождение". 

Олег Ермолович, художник-ювелир, лауреат премии "За духовное возрождение": "Вот Европа забыла об отце, о матери в большинстве. Этот атеизм, который в странах, - это забыли о Боге-отце. Пренебрежение к церкви. Матери-церкви. Ну и соответственно беда наступает. Консолидирует вера. Обычно человек к Богу приходит тогда, когда становится больно. Крайне мало приходит людей к Богу из любви.  Хочется надеяться, что время, которое впереди нас всех ожидает, будет насыщено событиями, которые приведут к возрождению".

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Вера и возрождение духовных ценностей могут стать  объединяющей силой для общества. Таким мнением в эфире телеканала "Беларусь 1" поделился мастер ювелирного дела...
 
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