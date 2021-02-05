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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Олег Ермолович, гость проекта "Скажинемолчи" Вера и возрождение духовных ценностей могут стать объединяющей силой для общества. Таким мнением в эфире телеканала "Беларусь 1" поделился мастер ювелирного дела...

Вера и возрождение духовных ценностей могут стать объединяющей силой для общества. Таким мнениемподелилсяХудожник известен тем, что занят воссозданием православных святынь Беларуси. Одна из самых громких работ мастера - копия Туровского креста, за которую в составе команды авторов Ермолович был удостоен премии "За духовное возрождение".Подписывайтесь на телеграм-канал проекта "Скажинемолчи". Оставляйте свои комментарии и становитесь инициаторами тем для обсуждения, которые прозвучат