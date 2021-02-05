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Рекомендации ГАИ при сложных погодных условиях
05.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ сложных погодных условиях Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными на дорогах. Как отметили в ГАИ, при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, интенсивность движения. Стоит избегать резких перестроений и торможений, а также отказаться от обгонов, соблюдать дистанцию и скоростной режим. В условиях недостаточной видимости дороги рекомендуется двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.
Госавтоинспекция также призывает владельцев транспортных средств не оставлять свои автомобили на краю проезжей части на длительное время, чтобы не препятствовать работе коммунальной и снегоуборочной техники.
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В сложных погодных условиях Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными на дорогах. Как отметили в ГАИ, при выборе скорости движения водитель должен...
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