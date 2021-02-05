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Дорожные службы столицы работают в круглосуточном режиме
05.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВсю ночь в Беларуси устраняли последствия снегопадов. Накануне страну накрыли обильные осадки. Рекордными за последние 50 лет оказались сугробы в Гродно. Усугубил обстановку и сильный ветер. Из-за непогоды в Минске было затруднено движение общественного транспорта. Только в столице на борьбу со снегом вышли около 700 единиц спецтехники. Дорожные службы столицы работают в круглосуточном режиме. В первую очередь чистят главные магистрали. Сегодня сильных снегопадов не ожидается, а вот температура воздуха существенно снизится.
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Всю ночь в Беларуси устраняли последствия снегопадов. Накануне страну накрыли обильные осадки. Рекордными за последние 50 лет оказались сугробы в Гродно. Усугубил...
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