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Госслужащим Беларуси предлагают подписать открытое письмо за отставку Лукашенко
05.02.2021 10:57 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Инициатива «Честные люди» составила открытое письмо за отставку Александра Лукашенко и предлагает всем чиновникам подписать его.
«Провластные митинги и преступные приказы, низкие зарплаты и лишения премий по «решению руководства», угрозы, оскорбления и шантаж — все это не может измениться само», -
В обращении говорится, что на сегодняшний день ни у одного чиновника (вне зависимости от должности и внешней лояльности) нет гарантий, что завтра он не станет политзаключенным и на него не будет заведено уголовное дело.
Утверждается, что после фальсификации выборов в Беларуси аппарат государственного управления превратился в репрессивную машину и это подтверждено докладом ОБСЕ в рамках Московского механизма.
Основные требования, выдвигаемые в письме:
Сам Астапенко, который зачитывает письмо, ушел с должности посла Беларуси в Аргентине осенью 2020 года после фальсификации президентских выборов (по данным ЦИК, Лукашенко
Гарантируется, что подписавшиеся будут в полной безопасности, а поддержать заявление можно до 25 марта.
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Инициатива «Честные люди» составила открытое письмо за отставку Александра Лукашенко и предлагает всем чиновникам подписать его. Озвучил текст письма бывший...
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