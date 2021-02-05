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Госслужащим Беларуси предлагают подписать открытое письмо за отставку Лукашенко

05.02.2021 10:57 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Инициатива «Честные люди» составила открытое письмо за отставку Александра Лукашенко и предлагает всем чиновникам подписать его. Озвучил текст письма бывший посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко.

«Провластные митинги и преступные приказы, низкие зарплаты и лишения премий по «решению руководства», угрозы, оскорбления и шантаж — все это не может измениться само», - заявляет телеграм-канал «Честные люди».

В обращении говорится, что на сегодняшний день ни у одного чиновника (вне зависимости от должности и внешней лояльности) нет гарантий, что завтра он не станет политзаключенным и на него не будет заведено уголовное дело.

Утверждается, что после фальсификации выборов в Беларуси аппарат государственного управления превратился в репрессивную машину и это подтверждено докладом ОБСЕ в рамках Московского механизма.

Основные требования, выдвигаемые в письме:

  • прекратить насилие и провести расследование всех преступлений со стороны силовиков;
  • освободить политзаключенных и несправедливо задержанных;
  • привлечь к ответственности силовиков за отдачу преступных приказов и их исполнение;
  • отправить в отставку действующих членов ЦИК с привлечением их к ответственности по закону;
  • признать итоги президентских выборов 9 августа недействительными и провести новые выборы по международным стандартам.

 


Сам Астапенко, который зачитывает письмо, ушел с должности посла Беларуси в Аргентине осенью 2020 года после фальсификации президентских выборов (по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов) и насилия силовиков в отношении белорусов, он заявил, что не хочет работать в подчинении Лукашенко. Сейчас Владимир Астапенко призывает всех чиновников преодолеть страх и подписать письмо.

Гарантируется, что подписавшиеся будут в полной безопасности, а поддержать заявление можно до 25 марта.

 
 
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Инициатива «Честные люди» составила открытое письмо за отставку Александра Лукашенко и предлагает всем чиновникам подписать его. Озвучил текст письма бывший...
 
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