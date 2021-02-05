Морозы возвращаются. В выходные до −26 °С, в понедельник до −28 °С

Источник материала: Tut.by

С северными ветрами в нашу страну начал поступать холодный воздух. Сегодня средняя суточная температура еще будет близка к климатической норме, но уже в выходные морозы усилятся. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

6 февраля, в субботу, ночью и утром местами по стране ожидается небольшой снег. Днем без существенных осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −12…−18 °С, при прояснениях −19…−22 °С, в южных районах −8…−11 °С; максимальная днем −9…−15 °С, по юго-западу −6…−8 °С.

В воскресенье, 7 февраля, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −16…−23 °С, местами −24…−26 °С, максимальная днем −8…−15 °С.

По предварительному прогнозу, на следующей неделе сохранится морозная погода.

8 февраля, в понедельник, ночью по югу, днем преимущественно по юго-западной половине страны снег, местами метель. На отдельных участках дорог гололедица. Днем по юго-западу в отдельных районах усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью −17…−24 °С, при прояснениях −25… −28 °С, по юго-западу −10…−16 °С; максимальная днем −7… −15 °С.