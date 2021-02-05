Три тысячи «Пепперони» по 3,99. В Бресте в выходные пройдет «День пиццы»

Источник материала: Tut.by

7 февраля в новом брестском ресторане «Додо-пицца» в торговом центре «Санта» приготовят 3 тысячи пицц. Продавать их будут по 3,99 за штуку, сообщили TUT.BY в пресс-службе сети.



Фото: «Додо Пицца»

Готовить будут классическую «Пепперони» диаметром 25 см. Для этого в пиццерию завезут около тонны теста, 350 кг сыра и 375 кг томатного соуса. Одних только салями пепперони понадобится свыше 100 кг. Наблюдать за работой пиццеров на открытой кухне можно в пиццерии или через онлайн-трансляцию.

— Больше 20 пиццеров будут трудиться в режиме нон-стоп с 11 до 23 часов. Помимо местных сотрудников, в Брест приедет команда лучших пиццеров со всей страны, — рассказал операционный директор сети «Додо Пицца» Юрий Гвоздев.

Получить «Пепперони» по праздничной цене можно только 7 февраля при покупке на месте в «Додо Пицца» на Волгоградской. В одном чеке может быть только 3 бонусных пиццы.