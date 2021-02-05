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«Плановая проверка». В «Гринрознице» пояснили, зачем в офис приходили силовики
05.02.2021 11:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера в офисе компании «Гринрозница» в бизнес-центре на Тимирязева в Минске происходило
— У нас идет плановая проверка, — пояснили в «Гринрознице». — Просто в офис пришло сразу много проверяющих, они попросили поставить их в приоритет. На сегодня компания работает в полном объеме, все сотрудники на рабочих местах, счета не блокированы.
Собеседник не пояснил, из какой именно структуры приходили в офис. Однако на сайте Комитета госконтроля есть
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Вчера в офисе компании «Гринрозница» в Минске происходило странное: там работали силовики, сотрудники при этом не выходили на связь, а позже отказывались от...
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