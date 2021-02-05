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«Плановая проверка». В «Гринрознице» пояснили, зачем в офис приходили силовики

05.02.2021 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в офисе компании «Гринрозница» в бизнес-центре на Тимирязева в Минске происходило странное: там работали силовики, сотрудники при этом не выходили на связь, а позже отказывались от комментариев. Сегодня источник в компании рассказал TUT.BY: так выглядела плановая проверка.


Фото: читатели TUT.BY

— У нас идет плановая проверка, — пояснили в «Гринрознице». — Просто в офис пришло сразу много проверяющих, они попросили поставить их в приоритет. На сегодня компания работает в полном объеме, все сотрудники на рабочих местах, счета не блокированы.

Собеседник не пояснил, из какой именно структуры приходили в офис. Однако на сайте Комитета госконтроля есть план выборочных проверок на первое полугодие 2021 года (по состоянию на 4 февраля). Там указано, что в феврале ООО «Гринрозница» проверит Комитет госконтроля.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в офисе компании «Гринрозница» в Минске происходило странное: там работали силовики, сотрудники при этом не выходили на связь, а позже отказывались от...
 
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