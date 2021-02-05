Ветераны белорусской журналистики и руководители СМИ выступили в защиту независимой журналистики

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Минск, 5 февраля. Ветераны белорусской журналистики и руководители независимых СМИ выступили с открытым письмом в защиту независимой журналистики.

"Мы, ветераны белорусской журналистики и руководители независимых СМИ Республики Беларусь, обращаемся к вам — граждане Республики Беларусь, Администрация президента и правительство Республики Беларусь, представители властных и силовых структур, коллеги из государственных СМИ, кому не изменили профессиональная солидарность и совесть, представители международных журналистских и правозащитных организаций. Мы обращаемся к вам с одним призывом — спасти рожденную в муках двух столетий независимую белорусскую журналистику!" — говорится в письме.

Его авторы отмечают, что, "начав с беспрецедентного давления на независимые СМИ, с попыток поставить заслон на их пути к читателю, зрителю, слушателю, власть не ограничилась блокадой интернет-изданий, ничем не мотивированным, в нарушение всех договоров отказом печатать и распространять газеты, лишением аккредитации журналистов зарубежных СМИ".

"То, что сегодня происходит со стороны государства и его силовых структур по отношению к независимой белорусской журналистике и журналистам, трудно даже назвать давлением, попытками ограничить ее возможности и влияние. Это самое настоящее удушение свободы слова, — подчеркивается в письме. — Каким законом можно оправдать то, что независимая газета "Народная Воля", не имеющая вот уже более шести лет ни одного предупреждения как от Министерства информации, так и от других контролирующих государственных органов, пять с лишним месяцев назад по надуманной причине была лишена возможности печататься, распространяться по подписке и через розничную сеть в Республике Беларусь?! В таком же дискриминационном положении оказались газеты "Свободные новости", "БелГазета" и ряд других независимых изданий".

"Каким законом можно оправдать уголовное преследование журналистов за честное исполнение своего профессионального долга, как это происходит с Екатериной Андреевой, Дарьей Чульцовой, Катериной Борисевич? Каким законом можно оправдать уголовное преследование журналистов за то, что они создали подлинную школу профессионального мастерства, как это происходит с сотрудниками "Пресс-клуба" во главе с Юлией Слуцкой? Каким законом можно оправдать исчисляемые сотнями задержания журналистов во время исполнения ими профессиональных обязанностей, применение к ним насилия и административного произвола? Так и хочется воскликнуть: "Что вы, те, кто у власти, творите?" — отмечают авторы письма.

Свобода слова, убеждены подписавшиеся, "не фигура речи". "Убивая гарантированную Конституцией свободу слова, свободную от пропагандистских измышлений журналистику, вы убиваете государство, от имени которого творите зло. Неужели вы действительно думаете, что тупая сила беззакония способна одолеть силу правды? Остановитесь! Верните свободную журналистику стране! Верните журналистов, которые находятся за решеткой, их семьям и любимой работе! Верните страну к закону и правде!" — призвали они.

В открытом письме указано, что "в 2020 году и январе 2021-го в Беларуси было задержано 485 журналистов, 98 из них оказались под арестом". Всего за это время журналисты "провели за решеткой более 1.400 дней". После выборов 9 августа зафиксированы 62 случая физического насилия в отношении журналистов.

Письмо подписали такие ветераны белорусской журналистики, как Анатолий Вертинский, Валерий Дубовский, Вячеслав Вольский, Иосиф Калюта, Леонид Леванович, Михаил Михаевич, Семен Букчин, Сергей Ваганов, Сергей Законников, Татьяна Орлова, Федор Великоселец.

Документ также подписали руководители независимых СМИ Беларуси: издатель интернет-газеты "Салідарнасць" Александр Старикевич, шеф-редактор газеты "Наша Ніва" Андрей Дынько, главный редактор газеты "Свободные новости" Василий Зданюк, главный редактор газеты "Народная Воля" Иосиф Середич, директор и главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина, главный редактор портала tut.by Марина Золотова, главный редактор газеты "Новы час" Оксана Колб, председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ветераны белорусской журналистики и руководители СМИ выступили в защиту независимой журналистики Минск, 5 февраля. Ветераны белорусской журналистики и руководители независимых СМИ выступили с открытым письмом в защиту независимой журналистики. "Мы, ветераны...

Захар Щербаков, БелаПАН.