«Не устояла женщина». В Гомеле прокурор просит для 36-летней экс-идеолога города 5 лет за коррупцию

Источник материала: Tut.by

Сегодня в суде Железнодорожного района прошли прения по делу экс-идеолога Гомеля Екатерины Дегтяревой, которую обвиняют во взяточничестве. Прокурор запросил для нее наказание в виде пяти лет лишения свободы.





Напомним, начальницу управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома 36-летнюю Екатерину Дегтяреву задержали в середине марта прошлого года.

По версии следствия, она, являясь госслужащей, брала взятки начиная с сентября 2014 года по март 2020-го. Деньги якобы получала от представителей частных компаний, занимающихся организацией концертов, в качестве вознаграждения за победу в конкурсных торгах и своевременную оплату по договору.

Всего в деле около десяти эпизодов. В них фигурируют концерты российских звезд Стаса Михайлова, Стаса Пьехи, Софии Ротару, Кристины Орбакайте, Валерии, Олега Газманова и других российских звезд, а также тех, кто эти концерты организовывал — частное унитарное предприятие «Арт- Концерт», российское ООО «Экспорт Мьюзик» и гомельский продюсерский рекламный центр «Арт Ворк». Именно их представители, по версии следствия, давали взятки Дегтяревой за «благоприятное решение вопросов».

Но обвиняемый по делу в суде только один — учредитель гомельского продюсерского рекламного центра «Арт Ворк» Евгений Кирилло.

Всего экс-чиновница, по мнению следствия, приняла от частных лиц около четырех тысяч долларов плюс подарки.

И Дегтярева, и Кирилло вину признали полностью. У обоих были явки с повинной и чистосердечное признание.

Экс-идеолог подробно рассказала, как брала взятки. В своих показаниях указала, что намеревалась вернуть деньги за смарт-часы и планшет, но не успела. Деньги принимала как спонсорскую помощь и потратила их на нужды горисполкома.

Однако прокурор расценил это как попытку обвиняемой защититься и оправдаться.

Суд по их делу Дегтяревой был открытым, но некоторые судебные заседания, например там, где исследовались материалы дела и оглашались особенности работы оперативников, по ходатайству прокурора сделали закрытыми.

«Родители пенсионеры, муж без работы, маленький ребенок, кредит на квартиру»

Преступление Дегтяревой закон трактует как тяжкое.

— Дегтярева дискредитировала представляемый ею орган государственного управления, сформировала у граждан недоверие к институтам государственной власти, сформировала в обществе ложное представление о вседозволенности и безнаказанности госслужащих. (…) Смягчающими вину Дегтяревой обстоятельствами являются наличие на иждивении у нее несовершеннолетнего ребенка, а также полное возмещение ею дохода, полученного преступным путем, — заявила прокурор и запросила для бывшего идеолога 5 лет лишения свободы, а также 500 базовых (14,5 тыс. рублей) штрафа.

Защитник же Дегтяревой считает такое наказание слишком строгим и объясняет: на совершение преступления его подзащитную подтолкнуло тяжелое материальное положение.

— Родители пенсионеры, муж без работы, маленький ребенок, кредит на квартиру, — перечисляет проблемы Дегтяревой ее адвокат. — Не устояла женщина. Кроме того, материальные средства которые получала моя подзащитная, она тратила не только на себя, но и на нужды горисполкома. Например, на праздники в городе приобретала цветы.

Евгения Кирилло гособвинение просит признать виновным в даче взятки и назначить ему в качестве наказания штраф в 1 тыс. базовых (29 тысяч рублей).

Его адвокат не согласна с размером штрафа и попросила суд его уменьшить. Защитник напомнила также суду про безупречную работу гомельского продюсерского рекламного центра «Арт Ворк», учредителем которого является Евгений Кирилло.

— Во времена работы Кирилло приезд именитых личностей был регулярным. Он умел встретить творческую личность, мог организовать надлежащий прием. С тех пор же, как «Арт Ворк» фактически прекратил свою деятельность, (а это уже второй год) никаких значимых театральных постановок и концертов в Гомель не привозят, — отметила адвокат Кирилло.

Ранее она также приобщила к материалам дела многочисленные ходатайства от народных и заслуженных артистов, которые просят назначить обвиняемому минимально возможное наказание.

Что решит суд, узнаем 12 февраля.