За самиздат, который разбрасывали в почтовые ящики Могилева, задержали восемь человек

Источник материала: Tut.by

В Могилеве за распространение незарегистрированной газеты задержали восемь человек, сообщает УВД. Некоторых суд уже признал виновными в незаконном изготовлении и распространении продукции средств массовой информации и оштрафовал на 1160 и 1450 рублей. Остальные ждут решения суда.





Милиция говорит, мол, о незарегистрированной газете в своих почтовых ящиках им сообщили сами могилевчане — еще в сентябре 2020 года. По подозрению в незаконном изготовлении и распространении печатной продукции вообще задержали восемь могилевчан, в том числе в январе 2021 года.

По данным милиции, незарегистрированную газету распространяла группа людей.

45-летний мужчина закупал расходные материалы, оплачивал оказываемые услуги по изготовлению газеты. 32-летний могилевчанин печатал газеты у себя дома на принтере: у него обнаружили и изъяли 100 экземпляров печатной продукции, принтер и 6 картриджей к нему, а также другую компьютерную технику. На газеты были оформлены заявки — их в сводную таблицу оформляла задержанная могилевчанка.





Остальные работали как курьеры — их всех тоже задержали.

Например, 38-летний могилевчанин на машине вез к дому на улице Криулина четыре пачки газет — около 2000 экземпляров. Другой доставлял к одному из домов на переулке Планерном 460 экземпляров этого же издания, третий — 500 экземпляров к одному из домов на улице Нижняя Карабановка. Еще одного мужчину задержали возле ТЦ «Арбат» на проспекте Пушкинском в Могилеве, когда он вез в машине 1700 экземпляров незарегистрированной газеты.

По Закону о СМИ РБ печатным средствам массовой информации не требуется государственная регистрация, если их тираж не превышает 299 экземпляров.

Одну из задержанных могилевчанок уже штрафовали за незаконное изготовление и распространение продукции СМИ. Она сейчас задержана по подозрению в причастности к изготовлению и размещению на путепроводах «цинично подписанных кукол с лицами чиновников» — уголовное дело о хулиганстве по этому поводу возбудили еще в ноябре .

В отношении задержанных по подозрению в распространении незаконной печатной продукции были составлены протоколы. Несколько человек — милиция не называет точное количество — уже признали виновными и оштрафовали на 1160 и 1450 рублей. Остальные ждут решения суда.

На изъятое имущество наложен арест до уплаты штрафов.