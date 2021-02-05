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В Минске объявлен День наведения порядка

05.02.2021 12:15 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Мингорисполкоме 5 февраля объявили Днем наведения порядка и уборки территории города от снега. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович заявил, что в уборке должны участвовать все.

«Снега вчера выпало очень много. Нам надо в сжатые сроки его убрать. Субъекты хозяйствования должны поработать на своих закрепленных территориях. Но и автовладельцев призываю взять в руки лопаты и расчистить парковочные места во дворах. Сегодня день наведения порядка в Минске», - передает БЕЛТА слова Дороховича.

Процесс уборки от снега территорий будет контролироваться главными санитарными врачами Минска.

В соцсетях на призывы городских властей реагируют неоднозначно - граждане советуют коммунальным службам, которые много месяцев борются с бело-красно-белой атрибутикой, заняться своим прямым делом, пишет euroradio.fm.

Напомним, синоптики прогнозируют сильные морозы в Беларуси на выходных.

 
Теги: Минск
 
 
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В Мингорисполкоме 5 февраля объявили Днем наведения порядка и уборки территории города от снега. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр...
 
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