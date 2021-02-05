Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сенаторы продолжают решать проблемы белорусов Сегодня в Червенском районе пройдет личный прием у заместителя председателя Совета Республики Анатолия Исаченко. Встреча состоится с 14:00 до 17:00. В ходе приема...

Сегодня в Червенском районе пройдет личный прием у. Встреча состоится с 14:00 до 17:00. В ходе приема будет организована онлайн-трансляция в социальных сетях.Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович, в столичной мэрии -