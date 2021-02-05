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Сенаторы продолжают решать проблемы белорусов

05.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Червенском районе пройдет личный прием у заместителя председателя Совета Республики Анатолия Исаченко. Встреча состоится с 14:00 до 17:00. В ходе приема будет организована онлайн-трансляция в социальных сетях.

Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович, в столичной мэрии - председатель Совета депутатов Андрей Бугров.

 
 
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Сегодня в Червенском районе пройдет личный прием у заместителя председателя Совета Республики Анатолия Исаченко. Встреча состоится с 14:00 до 17:00. В ходе приема...
 
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