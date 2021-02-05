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В Беларуси на 5 лет продлены условия ведения бизнеса в сфере агроэкотуризма

05.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси условия ведения бизнеса в сфере агроэкотуризма продлены до 2025 года. Соответствующий указ подписал глава государства. В частности, документом предусмотрено сохранение льготного кредитования в Белагропромбанке в размере до 2 тысяч базовых величин  под 5 % годовых  на срок до пяти лет. Владельцы бизнеса также получили право оказывать услуги на территории двух агроэкоусадеб. Данные меры приняты в целях улучшения занятости и условий жизни граждан в сельской местности, совершенствования сельской инфраструктуры.

Напомним, на совещании президента с руководством Совмина, которое прошло в середине января, правительство предложило продлить действующие условия работы агроэкобизнеса, сохранив льготные кредиты и налоговые ставки. Президент подходы поддержал. 

 
 
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В Беларуси условия ведения бизнеса в сфере агроэкотуризма продлены до 2025 года. Соответствующий указ подписал глава государства. В частности, документом...
 
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