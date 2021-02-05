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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси на 5 лет продлены условия ведения бизнеса в сфере агроэкотуризма В Беларуси условия ведения бизнеса в сфере агроэкотуризма продлены до 2025 года. Соответствующий указ подписал глава государства. В частности, документом...

В Беларуси условия ведения бизнеса в сфере агроэкотуризма продлены до 2025 года. Соответствующий указ подписал глава государства. В частности, документом предусмотрено сохранение льготного кредитования в Белагропромбанке в размере до 2 тысяч базовых величин под 5 % годовых на срок до пяти лет. Владельцы бизнеса также получили право оказывать услуги на территории двух агроэкоусадеб. Данные меры приняты в целях улучшения занятости и условий жизни граждан в сельской местности, совершенствования сельской инфраструктуры.Напомним,Президент подходы поддержал.