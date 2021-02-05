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Олимпийский резерв по биатлону
05.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ спортивной школе под Логойском готовят олимпийский резерв по биатлону. Показывать лучший результат и закрепить его многократными повторениями изо всех сил стараются воспитанники Плещеницкой спортивной школы на ежедневных тренировках. Начинающие биатлонисты на снежной дистанции с седьмого класса. У многих атлетические способности заложены в генах. Среди родственников у многих профессиональные спортсмены.
Александра Гребенникова, воспитанница Плещеницкой государственной областной средней школы - училища олимпийского резерва: "Я занимаюсь уже второй год, и я решила пойти по стопам моего брата. Он тоже учился здесь. И я хочу, как он, добиться успехов и развиваться в этом направлении. Сначала было непросто поладить с лыжами и с винтовкой. Но сейчас работаем над этим, чтобы лучше и лучше становилось".
Спортивная база училища олимпийского резерва в Плещеницах на высоком уровне. Биатлон здесь - дисциплина номер один. Чемпионка Людмила Калинчик, Максим Воробей - участник Кубка мира по биатлону начинали свою карьеру именно здесь. Для успешного старта сегодня в спорткомплексе созданы все условия.
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В спортивной школе под Логойском готовят олимпийский резерв по биатлону. Показывать лучший результат и закрепить его многократными повторениями изо всех сил...
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