ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Олимпийский резерв по биатлону

05.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В спортивной школе под Логойском готовят олимпийский резерв по биатлону. Показывать лучший  результат и закрепить его многократными  повторениями изо всех сил стараются воспитанники  Плещеницкой спортивной школы на ежедневных тренировках.  Начинающие биатлонисты на снежной дистанции с седьмого класса. У многих атлетические способности заложены в генах. Среди родственников у многих профессиональные спортсмены. 

Александра Гребенникова, воспитанница Плещеницкой государственной областной средней школы - училища олимпийского резерва: "Я занимаюсь уже второй год, и я решила пойти по стопам моего брата. Он тоже учился здесь. И я хочу, как он, добиться успехов и развиваться в этом направлении. Сначала было непросто поладить с лыжами и с винтовкой. Но сейчас работаем над этим, чтобы лучше и лучше становилось".

Спортивная база училища олимпийского резерва в Плещеницах на высоком уровне. Биатлон здесь - дисциплина номер один. Чемпионка Людмила Калинчик, Максим Воробей - участник Кубка мира по биатлону начинали свою карьеру именно здесь. Для успешного старта сегодня в спорткомплексе созданы все условия.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В спортивной школе под Логойском готовят олимпийский резерв по биатлону. Показывать лучший  результат и закрепить его многократными  повторениями изо всех сил...
 
Новости дня
Новости общества
 
Мороз, немного солнца и без осадков. Погода в Гродно в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by