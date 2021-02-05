Гродненец спросил у властей, как правильно сушить красные и белые вещи на балконе, - и получил ответ

Источник материала: Tut.by

В декабре 2020 года гродненский активист Евгений Дудкин создал петицию, в которой просил местные власти объяснить, как правильно сушить вещи на балконах и лоджиях. Недавно ему пришел ответ из Гродненского горисполкома, его гродненец разместил у себя в Instagram.



Фото: читатель TUT.BY

Поводом для создания петиции стал документ от ЖЭУ № 3 Первомайского района Минска, в котором жителю квартиры, расположенной в столице на улице Кедышко, предписывалось «убрать с балкона флаг бело-красно-белой расцветки или иные предметы аналогичной расцветки». А в начале декабря в Сети также появился список адресов в Заводском районе Минска, где в окнах или на балконах квартир якобы висят не только флаги, но и вещи, полотенца, полоски, сердечки «по схеме БЧБ».

— Поскольку я считаю себя законопослушным гражданином, то прошу объяснить мне условия вывешивания для сушки на застекленном балконе личных вещей, состоящих из одежды бело-красно-белой расцветки (иных предметов с аналогичной расцветкой), дабы я действовал в соответствии с законодательством и нормами права Республики Беларуси и не нарушал ст. 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», — просил в своем обращении к местным властям Евгений.

Его обращение на сайте Petitons.by подписало почти 2,5 тыс. человек.

Активисту пришел ответ из Гродненского горисполкома.



Фото: аккаунт в Instagram Евгения Дудкина

— Итак, согласно ответу властей Гродно, граждане могут спокойно вывешивать сушить свои вещи. Однако умолчали о самом важном моменте. Имеют ли к этому отношение вещи белого и красного цветов, о чем указывалось в заявлении к властям города?

Исходя из ответа на вопрос, можно сделать заключение: власти отвечают нейтрально, дабы потом снять с себя ответственность, — написал у себя в Instagram Евгений.