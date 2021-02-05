Лукашенко о молодежи: если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Смотреть, чтобы Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где "будут решаться не наши вопросы", призвал глава государства во Дворце Независимости на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора.

Примером служат Сирия и Ирак

"Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи. В противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке", - цитирует Лукашенко БелТА .

По его словам, на геополитическом разломе белорусские власти не смогут удержаться в рамках внутреннего конфликта или гражданской войны.

Белорусский лидер уверен, что в ситуацию "обязательно вмешаются другие игроки".

"Я часто намекаю: смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы", - уточнил глава государства.

По его мнению, примером в данном случае могут служить Сирия и Ирак, где геополитические актеры занимаются продвижением собственных интересов, в результате чего страдает народ этих стран.

"Взрывы гремят, гибнут люди, а нефть качают", - уверен белорусский лидер.

Нужно потрудиться с молодежью

По мнению Лукашенко, все это говорит о том, что нужно приложить усилия, чтобы собственными руками не привнести хаос в республику. В этой ситуации многое зависит от преподавателей.

"Я все понимаю: у каждого может быть своя точка зрения, свое мнение, и эту точку зрения и мнение надо высказывать. Но надо это делать к месту, не нарушая закон", - считает он.

При этом глава государства обратил внимание, что закон нужно выполнять, несмотря на то плохой он или хороший. В случае, если закон плохой, нужно его корректировать в установленном властями порядке, а "не через драку на улице".

"Я еще раз намекаю на то, что нам очень много нужно будет потрудиться с нашей молодежью, чтобы уберечь их от плохого будущего, потому что им жить. Мы уйдем - они будут жить. Где и как будут жить, зависит сейчас во многом от нас и от преподавателей", - отметил еще раз белорусский лидер.

В завершение Лукашенко посетовал, что "это не дело, когда преподаватели и студенты вузов выступают как какая-то отдельная сила по дезорганизации общества и уничтожению той системы, которую мы создавали четверть века. Это очень важно".

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