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Лукашенко рассказал, кто должен защищать государство

05.02.2021 13:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Доктора наук и профессора формируют мнения людей, об этом заявил глава государства во Дворце Независимости на церемонии вручения дипломов представителям научной сферы в пятницу.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По словам Лукашенко, у него состоялась полезная и интересная беседа с учеными, потому что для него это не просто опыт и знания.

Непростой путь и период

"Я учусь у вас. Я очень ценю минуты, часы общения с вами, очень благодарен вам за это. Знайте: насколько только возможно, мы будем поддерживать ученых. Не потому что я такой благотворитель, а потому что без науки в современном мире мы никуда не продвинемся", - признал он.

При этом глава государства выразил уверенность, что белорусские власти много сделали для развития страны в разных направлениях и немаловажная роль здесь отведена ученым, начиная от медицины и заканчивая аграрной сферой.

"Мы это все прошли. Это непростой был путь и период", - сказал белорусский лидер.

"Министр", "генерал" и "профессор"

После чего попросил ситуацию в стране и происходящее оценивать с взвешенных позиций, чтобы не давать поспешных оценок и не делать подобных выводов.

"Есть такие определения, термины в народе - "министр", "генерал", "профессор". Люди, которые носят портфель министра, являются профессором, генералом, они не имеют права на необдуманные поступки", - предупредил глава государства.

"Вы люди образованные, вы формируете мнения людей, вы - лицо государства, вы и должны защищать это государство", - цитирует Лукашенко БелТА.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер уверен, что министры, профессоры, генералы, являются людьми, которые не имеют права на необдуманные поступки.
 
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