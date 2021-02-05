Лукашенко о молодежи: Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко считает, что государству надо серьезнее относиться к обучению молодежи, иначе можно получить большие проблемы в будущем. Об этом он заявил на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи. В противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке. И боюсь, что в условиях геополитического разлома (об этом мы, наверное, еще будем говорить на собрании) мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны: обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю: смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы", — заявил Александр Лукашенко.

Он привел в пример ситуацию в Сирии и Ираке, где геополитические игроки продвигают свои интересы, из-за чего эти страны и народы страдают уже долгие годы: «Взрывы гремят, гибнут люди, а нефть качают».

Лукашенко заявил, что многое в данной ситуации зависит от преподавателей.

— Поэтому нам надо своими руками не привести страну в этот хаос. И здесь многое будет зависеть от преподавателей. Я все понимаю: у каждого может быть своя точка зрения, свое мнение, и эту точку зрения и мнение надо высказывать. Но надо это делать к месту, не нарушая закон. Какой бы ни был закон, плохой или хороший, закон есть закон, юристы меня поддержат, его надо выполнять. Если он плохой — его надо изменить в установленном порядке. Но не через драку на улице.

По мнению Лукашенко, нужно будет потрудиться с молодежью, чтобы уберечь их от плохого будущего.

— Мы уйдем — они будут жить. Где и как будут жить, зависит сейчас во многом от нас и от преподавателей. Это не дело, когда преподаватели и студенты вузов выступают как какая-то отдельная сила по дезорганизации общества и уничтожению той системы, которую мы создавали четверть века. Это очень важно, — сказал он.

На церемонии дипломы доктора наук получили девять ученых. Аттестаты профессора получили заведующая кафедрой политологии юридического факультета БГУ Нина Антанович (политология), профессор кафедры специальной педагогики Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Татьяна Лисовская (специальность «педагогика»), зампредседателя Конституционного Суда Наталья Карпович (право), первый проректор Белорусского государственного медицинского университета Ирина Мороз (профилактическая медицина).