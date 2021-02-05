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Видеоблогера Павла Спирина приговорили к 4,5 года колонии
05.02.2021 14:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минском городском суде оглашен приговор 36-летнему блогеру Павлу Спирину, сообщает
Павлу Спирину
Поводом для возбуждения против него уголовного дела стали ролики на YouTube, в том числе фильм о наркотрафике в Беларуси, который внесен в список экстремистских материалов.
Гособвинитель попросил приговорить блогера Павла Спирина к 4 с половиной годам колонии общего режима.
В последнем слове 1 февраля Павел Спирин сказал, что его видео — «это просто жесткая, но критика».
Павел заявил, что у него отобрали все: свободу, возможность юридически помогать людям, мать, жену, малолетнего сына. Его задержали осенью прошлого года и шестой месяц не разрешают свидания с близкими, он прошел «максимум унижений».
Павел Спирин был задержан 4 сентября, освобожден через три дня и снова задержан 9 сентября, через полтора дня после публикации нового видеоблога. Предварительное следствие по уголовному делу завершилось 27 ноября.
На последних выборах Павел Спирин заявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Однако Центризбирком не зарегистрировал его инициативную группу.
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В Минском городском суде оглашен приговор 36-летнему блогеру Павлу Спирину.
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