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Видеоблогера Павла Спирина приговорили к 4,5 года колонии

05.02.2021 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минском городском суде оглашен приговор 36-летнему блогеру Павлу Спирину, сообщает Радыё Свабода, его приговорили к 4,5 года колонии.


Фото: "Радыё Свабода"

Павлу Спирину было предъявлено обвинение по статье 130 Уголовного кодекса (Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности).

Поводом для возбуждения против него уголовного дела стали ролики на YouTube, в том числе фильм о наркотрафике в Беларуси, который внесен в список экстремистских материалов.

Гособвинитель попросил приговорить блогера Павла Спирина к 4 с половиной годам колонии общего режима.

В последнем слове 1 февраля Павел Спирин сказал, что его видео — «это просто жесткая, но критика».

Павел заявил, что у него отобрали все: свободу, возможность юридически помогать людям, мать, жену, малолетнего сына. Его задержали осенью прошлого года и шестой месяц не разрешают свидания с близкими, он прошел «максимум унижений».

Павел Спирин был задержан 4 сентября, освобожден через три дня и снова задержан 9 сентября, через полтора дня после публикации нового видеоблога. Предварительное следствие по уголовному делу завершилось 27 ноября.

На последних выборах Павел Спирин заявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Однако Центризбирком не зарегистрировал его инициативную группу.

 
 
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В Минском городском суде оглашен приговор 36-летнему блогеру Павлу Спирину.
 
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