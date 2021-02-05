ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Восстановить потоки и работу предприятий

05.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Восстановить потоки и работу предприятий, которые серьезно пострадали от последствий пандемии, - основные задачи в транспортной отрасли на 2021 год. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций на итоговой коллегии ведомства. Также особое внимание и развитию грузовых железнодорожных перевозок, в первую очередь контейнерных.

Напомним, что со следующей недели будут налажены уже пять рейсов авиакомпаний "Белавиа" и "Аэрофлот". Также с 8 февраля планируется возобновление железнодорожного сообщения между Минском и Москвой. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восстановить потоки и работу предприятий, которые серьезно пострадали от последствий пандемии, - основные задачи в транспортной отрасли на 2021 год. Об этом сообщил...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко о молодежи: если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by