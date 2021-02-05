Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Восстановить потоки и работу предприятий Восстановить потоки и работу предприятий, которые серьезно пострадали от последствий пандемии, - основные задачи в транспортной отрасли на 2021 год. Об этом сообщил...

Восстановить потоки и работу предприятий, которые серьезно пострадали от последствий пандемии, - основные задачи в транспортной отрасли на 2021 год. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций на итоговой коллегии ведомства. Также особое внимание и развитию грузовых железнодорожных перевозок, в первую очередь контейнерных.Напомним, что со следующей недели будут налажены уже пять рейсов авиакомпаний "Белавиа" и "Аэрофлот". Также с 8 февраля планируется возобновление железнодорожного сообщения между Минском и Москвой.