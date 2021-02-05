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Восстановить потоки и работу предприятий
05.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВосстановить потоки и работу предприятий, которые серьезно пострадали от последствий пандемии, - основные задачи в транспортной отрасли на 2021 год. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций на итоговой коллегии ведомства. Также особое внимание и развитию грузовых железнодорожных перевозок, в первую очередь контейнерных.
Напомним, что со следующей недели будут налажены уже пять рейсов авиакомпаний "Белавиа" и "Аэрофлот". Также с 8 февраля планируется возобновление железнодорожного сообщения между Минском и Москвой.
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Восстановить потоки и работу предприятий, которые серьезно пострадали от последствий пандемии, - основные задачи в транспортной отрасли на 2021 год. Об этом сообщил...
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